Polícia Ambiental de Botucatu flagra pesca ilegal em Anhembi

Uma equipe da Polícia Ambiental de Botucatu registrou uma ocorrência de pesca ilegal no município de Anhembi, na tarde deste sábado, 13. Durante patrulhamento náutico pelo Rio Tietê, em uma Área de Proteção Ambiental conhecida como Tanquã, a patrulha avistou três pessoas efetuando a pesca com uso de tarrafas e outras três que estavam ajudando na retirada dos peixes.

Ao serem indagados, alegaram que não eram pescadores profissionais e que estavam no local desde a noite anterior. Junto a eles havia um saco com 10 kg de peixes das espécies porquinho e curimbatá.

Ao ser efetuada vistoria no acampamento, foram localizadas mais duas caixas de isopor contendo 30 kg de peixes das espécies porquinho e curimbatá. Ao ser procedida a verificação dos peixes da espécie curimbatá, foi constatado a existência de 10 kg de peixes desta espécie com tamanhos de 15 a 20 cm de comprimento, ou seja, com tamanho abaixo do mínimo permitido que seria de 30 cm de comprimento.

Diante dos fatos, foram elaborado 12 Autos de Infração Ambiental com base no artigo 36, § 1º, inciso I e II da resolução SMA 048/14, sendo arbitrado um total de R$ 28.800,00. Foram apreendidas 03 tarrafas de fios de nylon, com malhas de 20, 70 e 80mm, 30 kg de peixes da espécie porquinho e 10 kg de peixes da espécie curimbatá, que foram destinados ao aterro sanitário de Botucatu.

Trabalharam na operação os policiais Cb PM Viotto, Cb PM Valdrighi e Cb PM Pontes.