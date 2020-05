PM realiza flagrante de tráfico de drogas na região da Cohab 4

Na noite desta quarta-feira, 27, a Polícia Militar registrou um caso de Trafico de Entorpecente em Botucatu. O flagrante aconteceu na região da Cohab 4, rua Rua Antônio Faraldo Filho, no cruzamento com a Rua Major Nicolau Kuntz, por volta das 19h30.

Em patrulhamento pelo local, que é conhecido como ponto de venda de entorpecente, a equipe de Radio Patrulha com Apoio de Motocicleta se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, realizado abordagem no mesmo e em revista pessoal foi localizado em sua meia uma porção de cocaína.

Indagado sobre o entorpecente, o suspeito tentou ludibriar a equipe se passando por usuário de entorpecente. Porém, a guarnição passou a questionar e ao perguntar se teria algo em sua residência, o averiguado demonstrou um certo nervosismo então a equipe optou por verificar a residência com autorização de sua genitora.

Durante vistoria no local foi localizado no quintal 26 porções de cocaína todas fracionadas e idênticas a localizada com o abordado, tudo isso acompanhada pela advogada do mesmo.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indiciado sendo o mesmo encaminhado ao plantão permanente onde após tomar ciência dos fatos o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e elaborou o BO de Tráfico de Entorpecente, ficando o indiciado a disposição da justiça