PM prende homem que roubou estabelecimentos comerciais em Conchas

A Polícia Militar capturou neste sábado um homem suspeito de participar em duas ações de roubo contra estabelecimentos comerciais em Conchas.

Equipe do Comando de Força Patrulha, após realizar ronda em Conchas, iniciou um breve patrulhamento pela cidade com mandado de prisão em mãos e com o conhecimento de que o indivíduo foi um dos autores que efetuaram dois roubos seguidos pelo município de Conchas, sendo uma sorveteria na Marechal Rondon e uma loja de variedades.

Um homem franqueou a entrada em uma residência durante a busca. Os policiais avistaram o homem procurado, que tentou fugir no momento, mas devidamente abordado na sequência.

Diz boletim de ocorrência que o mesmo confessou a prática do crime. Indivíduo possui antecedentes criminais pelo art 33 – tráfico de drogas e estava sendo por roubo e corrupção de menores.

Ocorrência foi conduzida ao Plantão policial de Botucatu. O indivíduo permaneceu à disposição da justiça.