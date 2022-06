PM prende jovem que criava comprovantes falsos de PIX para fazer compras em Botucatu

Polícia Militar prende jovem que confeccionava comprovantes falsos de PIX para fazer compra em Botucatu

A Polícia Militar registrou nesta terça-feira, dia 31, um caso de estelionato em Botucatu. O fato ocorreu na Rua João Gramuglia, bairro Recreio do Havaí.

Durante patrulhamento, uma equipe da PM soube que um indivíduo estaria praticando estelionato, falsificando comprovantes de Pix ao realizar uma compra em um estabelecimento comercial. O suspeito foi abordado pelos policiais.

Segundo diz boletim de ocorrência, o homem abordado confessou o crime. Disse que possuía curso específico em design gráfico, confeccionava os comprovantes falsos em seu notebook e os levava pronto para os estabelecimentos com data, horário e destinatário na hora da compra.

A vítima informou que o autor vem praticando esse golpe há mais de três meses e que ontem realizou uma compra de R$ 240. A vítima ainda disse que observou apenas após os fatos que os valores desta e outras datas eram falsos e não caiam em sua conta.

O comerciante então passou as informações para a polícia, encaminhado filmagens do crime. A ocorrência foi conduzida ao plantão policial. Segundo a PM, o autor foi identificado como atirador do TG-02.048, que foi notificado do fato.

