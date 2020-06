PM prende homem com drogas, balança e rádios comunicadores em Botucatu

A Polícia Militar registrou neste domingo, 07, um caso de tráfico de drogas na região da Vila Antártica. Diz relatório da PM que uma equipe estava em patrulhamento pela Rua Antônio Fumes, quando um indivíduo empreendeu fuga ao ver a viatura.

O elemento foi para uma área de mata conhecida “Pasto da Dalva”. Com apoio de demais viaturas, a equipe logrou êxito na captura do indivíduo, sendo que com ele foram encontradas 60 pedras de crack e R$ 460.

Segundo a PM, o indivíduo já possui passagens criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele informou a equipe que teria mais drogas em sua residência, na Rua Silvio Antônio Soares, no Itamarati.

No local foram localizados 500 gramas de crack, envelopes plásticos para embalo da droga, lâminas, uma balança e dois rádios comunicadores (motorola). Indivíduo e produtos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o Delegado ratificou a prisão em flagrante delito.