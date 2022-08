PM prende dois adolescentes após roubo em farmácia no centro de Botucatu durante a madrugada

A Polícia Militar registrou na madrugada desta terça-feira, 23, um caso de ato infracional/roubo na área central de Botucatu. O fato ocorreu em uma farmácia na Avenida Dom Lúcio, em frente ao prédio da Pinacoteca.

Uma viatura foi acionada pela vítima, funcionário do estabelecimento, mostrando imagens e características dos envolvidos no roubo. De posse das informações e imagens, a PM iniciou patrulhamento. Na Rua Dom Pedro II foram avistados dois indivíduos, que tentaram fugir para um terreno baldio.

Ambos foram localizados abordados. Com um deles foi encontrada a quantia de R$100 e com o segundo foi localizado um pacote de balas, o valor de R$ 139 e um simulacro de pistola modelo Glock, utilizado no roubo.

Ambos confessaram a autoria do roubo, diz boletim. Eles ainda informaram que o aparelho celular levado na ação criminosa foi jogado em um córrego, pois tinham o receio de serem localizados por meio do GPS.

Ambos eram adolescentes e foram levados para o plantão policial, onde o delegado de plantão ratificou a voz de apreensão.

Ambos também confessaram a participação no roubo contra um posto de combustíveis em Botucatu. O fato ocorreu no dia 09 de agosto.

