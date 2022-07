PM flagra adolescentes carregando forno micro-ondas furtado no Parque dos Pinheiros

A Polícia Militar registrou na quarta-feira, dia 20, um caso de ato infracional/furto no Parque dos Pinheiros em Botucatu. Equipes da PM estavam em patrulhamento pelo prolongamento da rua Florêncio Peres, quando policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e ainda carregando um forno micro-ondas.

Um dos elementos, ao avisar a Polícia, soltou o eletrodoméstico na mata. Ambos saíram correndo, mas foram abordados, diz boletim. Na revista pessoal nada de ilícito foi localizado, mas perguntado sobre o objeto que carregavam, confessaram o furto em uma chácara, mediante arrombamento da janela.

Os adolescentes alegaram que iriam vender no bairro Santa Maria para pagar dívidas de drogas. O representante do local que foi furtado reconheceu o micro-ondas e as partes foram levadas ao plantão policial.

O Conselho Tutelar foi acionado, sendo os responsáveis pelos adolescentes localizados. Os menores ficaram à disposição da justiça.

