Moradores de várias regiões de Botucatu se surpreenderam com a presença do Helicóptero Água da PM sobrevoando as vias com canhões de luz, na noite deste domingo, 06.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, trata-se de uma operação preventiva para este feriado. Outras ações foram desencadeadas em municípios paulistas.

Viaturas com giroflex acesos também estão percorrendo toda a cidade. Até o momento não foram passados detalhes da operação em Botucatu.