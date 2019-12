PM faz entrega do Prêmio ‘Policial do Ano’ na região do 12º Batalhão

O 12º Batalhão de Polícia Militar realizou nesta terça-feira, dia 17, a cerimônia de entrega do prêmio o Policial do Ano. O evento ocorreu no Areté com a entrega dos certificados.

O evento já é tradição em Botucatu. O prêmio é entregue aos policiais militares que se destacaram durante o ano por conta de seus atos que enalteceram o nome da instituição Policial Militar.

São analisadas ações diretas de combate à criminalidade, seja por valorosa ação de amparo ou acolhimento a população, a qual o policial jura servir e proteger.

Foram homenageados os seguintes Policiais:

1ª Cia Botucatu, Soldado PM Correa de Moraes

2º Cia – Município de Itatinga – Cabo PM Carolino

3ª Cia – Município de Bofete – 1º Sargento PM Cunha

Canil – Cabo PM Carlos Alberto

A solenidade contou com a presença do Comandante do 12º BPM/I, Tenente Coronel Fernando de Agrella, do Delegado Seccional, Dr. Talamonte, Delegado Seccional, do Prefeito Mario Pardini, Secretário de Segurança, Marcelo Emílio, Comandante da GCM de Botucatu, Inspetor Destro, 1º Ten Gilney, Delegado do Serviço Militar e Clovis Martins, presidente do Conseg

Outras autoridades presentes: Vereador Carreira, Vereador Laudo, Vereador Cula, Vereador Curumim, Vereadora Alessandra Lucchesi, Prefeito de Itatinga, João Bosco e Prefeito de Torre de Pedra, Emerson Mota.