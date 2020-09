PM e GCM prendem homem após golpes de cartão de crédito em Botucatu

Polícia Militar e Guarda Municipal prenderam na tarde desta terça-feira, dia 15, um homem apontado como responsável por praticar golpes em Botucatu. O fato ocorreu na Vila Auxiliadora.

A Operação foi entra as Forças de Segurança. Segundo informações divulgadas pela PM, o indivíduo praticava o golpe do cartão de crédito no município.

Segundo informações policiais, o homem de 26 anos portava no momento da prisão dois cartões, de dois idosos de Botucatu. Ele se passou por policial federal alegando que iria ajudar as vítimas após o cartão ter sido clonado.

De uma das vítimas ele conseguiu desviar aproximadamente R$ 3,2 mil. Ele ainda faria uma terceira vítima, que entregaria o cartão para o golpista.

O estelionatário é de São Paulo e recebia uma quantia diária para realizar os golpes. Segundo ele alegou, no esquema havia uma máquina de cartões que ficava na área central da cidade, onde ele conseguia passar os valores dos cartões recolhidos.

Com ele havia documentos falsos. Ele foi levado para a Polícia Civil de Botucatu, onde foi elaborado o boletim de ocorrência.