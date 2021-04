PM e GCM encerram festa em bairro próximo ao Fórum de Botucatu durante a madrugada

As Forças de Segurança de Botucatu encerraram durante a madrugada deste sábado, 10, uma festa com aproximadamente 30 pessoas. O fato ocorreu no bairro Árvore Grande, em uma chácara, nas proximidades do Fórum de Botucatu.

A ação foi conjunta entre Guarda Municipal e Polícia Militar. As equipes constataram a festa assim que chegaram ao local. A organizadora informou que o local foi alugado para uma confraternização entre amigos, diz relatório policial.

A organizadora foi orientada a encerrar a festa, sendo feira a dispersão sem problemas. O fato será encaminhado para a Vigilância Sanitárias, que deverá tomar providências quanto autuações e sanções.

A chamada fase vermelha imposta pelo Governo de São Paulo impede a realização de festas e eventos. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 199 (GCM) e 190 (PM).