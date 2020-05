PM de Itatinga intercepta ônibus e apreende grande quantidade de maconha

A Polícia Militar registrou um caso de tráfico de drogas em Itatinga nesta quarta-feira, 13. Segundo boletim de ocorrência, policiais militares receberam a informação de que duas mulheres conhecidas pela prática de tráfico de drogas no município estariam trazendo entorpecentes de Botucatu, em um ônibus coletivo.

A droga seria para revenda em Itatinga. Diante disso, optaram por interceptar o ônibus na entrada da cidade.

Ao realizarem a fiscalização, puderam visualizar quando as mulheres tentaram esconder as bolsas que traziam. Elas foram abordadas e no interior de uma das bolsas foram localizados dois tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1 kg.

Durante busca minuciosa feita por uma policial feminina, foram localizadas mais três porções da mesma droga nas vestes de uma delas. Ambas foram presas em flagrante delito e permaneceram presas à disposição da justiça.