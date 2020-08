PM confirma prisão de 9º envolvido com assalto a banco em Botucatu

A Polícia Militar confirmou que a corporação prendeu o 9º envolvido com o ataque a banco em Botucatu, crime praticado no dia 29 de julho, quando houve 3 horas de muitos tiros e reféns.

“Integrantes da equipe de inteligência, após averiguação de disque-denuncia referente a indivíduo envolvido ao roubo a banco em Botucatu, obtiveram êxito, após vigilância no local, em localizar e confirmar que o indivíduo estava, de fato, envolvido no roubo. Os agentes solicitaram o apoio das equipes da Vtr M38232 e M38330 os quais abordaram e o conduziram ao 69 DP, onde o delegado de plantão redirecionou a condução do indivíduo ao departamento de roubo a Bancos do DEIC. Mais um biltre que foi retirado do seio da sociedade pelos nossos valorosos integrantes”, informou a PM em nota.

A prisão ocorreu na zona leste de São Paulo. Nesse mesmo bairro da Capital, outro suspeito já havia sido localizado com dinheiro levado do banco.

Na quarta-feira (05), as forças de segurança de Botucatu haviam localizado mais 2 pessoas que moram em um apartamento do CDHU da Vila Jardim (Predinhos) que foram presas na região do Parque dos Pinheiros. No imóvel havia munições e ataduras para socorrer bandidos feridos.

Fonte: Agência 14 News