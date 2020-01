Parte da Avenida Dom Lúcio fica sem energia após rompimento de cabos

Moradores e comerciantes de uma parte da Avenida Dom Lúcio estão sem energia na noite desta quinta-feira, 16. Segundo informações de testemunhas, houve um estouro no local, provavelmente de um transformador, com fios e cabos sendo rompidos.

Depois disso, o quarteirão acima da Praça São José ficou sem energia. A Guarda Municipal está disciplinando o trânsito, pois fios energizados estão jogados no chão.

A Defesa Civil também foi acionada e trabalha na via. Residências, restaurantes, lanchonetes, hotel, entre outros estão sem energia.

Em nota a CPFL disse que os danos foram causados pela chuva que atinge a cidade. A empresa ressaltou que equipes trabalham no local.

-CPFL Paulista informa que, por conta da forte chuva que atingiu Botucatu na noite desta quinta-feira, 16, registrou interrupção no fornecimento de energia na região da Avenida Dom Lúcio. As equipes da companhia agiram rapidamente e realizaram manobras na rede de distribuição para restabelecer a energia à maior parte dos clientes. No momento, poucas unidades consumidoras estão com o fornecimento interrompido para a finalização da manutenção. A previsão é de que a energia seja restabelecida completamente até às 22h30desta noite- diz a nota.