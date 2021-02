Paraglider cai na Cuesta de Botucatu e piloto sofre fratura; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros registrou na tarde deste domingo, 07, uma ocorrência de queda na rampa na Base da Nuvem, região próxima a Indiana. Segundo divulgou a Agência 14 News, um praticante da modalidade de voo livre caiu com seu paraglider em um penhasco.

Os Bombeiros foram acionados e estiveram lá com suas viaturas, incluindo o resgate. Um homem de aproximadamente 40 anos foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur, relata a reportagem.

O homem estava consciente na hora do resgate. Testemunhas disseram que a queda foi de aproximadamente 10 metros, fato que não foi confirmado.

A rampa de voo livre fica em uma propriedade particular, mas é usada constantemente para a prática de voo livre, como saltos de paraglider. O local já recebeu diversos campeonatos, entre eles estadual e nacional.

Veja abaixo o vídeo – imagens Luiz Henrique Raymundo