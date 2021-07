Pai e filha são socorridos após acidente na Rondon em Botucatu

Polícia Rodoviária e Concessionária Rodovias do Tietê registraram nesta quinta-feira, dia 22, um acidente na Rodovia Marechal Rondon entre Botucatu e São Manuel, km 260. Um Porsche Cayenne, de São Paulo, bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento da via.

O carro era o ocupado por duas pessoas, sendo a condutora e seu pai. Eles estavam sentido Bauru, onde visitariam parentes, segundo apurado pelo Acontece Botucatu.

A condutora relatou que foi pegar uma blusa para o pai no banco de trás e perdeu o controle da direção. Com o impacto o Airbag foi acionado.

Ambos sofreram apenas ferimentos leves e foram levados ao Hospital das Clínicas pelo resgate da concessionária e Bombeiros. O motorista do caminhão também sofreu apenas ferimentos leves.