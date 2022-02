Paciente furta veículo em hospital psiquiátrico e foge, mas é detido pela GCM

A Guarda Municipal de Botucatu atendeu a uma ocorrência inusitada no final da tarde desta quinta-feira, 10. A equipe foi acionada através do 199 para atender uma ocorrência de furto de um veículo Uno Vivace da cor branco próximo ao Hospital Psiquiátrico, Cantidio de Moura Campos, na região do Jardim Aeroporto.

Os guardas avistaram o carro na Avenida Ítalo Bacchi, próximo do local do furto, e foi dado sinal sonoro e luminoso para que o motorista parasse, mas ele não respeitou a ordem. Houve um pequeno acompanhamento e o veículo, com o condutor, foi abordado logo a frente.

Durante a abordagem funcionários do Hospital Cantídio chegaram ao local e informaram que o suspeito tinha fugido da unidade e que o mesmo estava fazendo tratamento psiquiátrico.

Diante dos fatos o homem de 31 anos e o dono do veículo furtado foram conduzidos até o Distrito Policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos elaborado boletim de ocorrência por furto, ficando o mesmo a disposição da justiça.

