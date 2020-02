Operações da PM no trânsito flagram condutores por embriaguez, direção perigosa e tráfico

Desde sexta-feira, dia 21, a Polícia Militar, por meio do 12° Batalhão, está realizando diversas operações em toda área do Batalhão. Entre as atividades, está a ‘Operação Direção Segura’, que visa coibir a direção de veículos automotores por pessoas sob efeito de álcool.

O objetivo é de combater o crime e garantir um trânsito mais seguro para todos. O resultado dessas ações até o presente momento foram:

Pessoas abordadas: 131

Veículos fiscalizados: 137

Condutores fiscalizados: 137

Autos de Infração elaborados: 54

Veículos Recolhidos por irregularidades diversas: 11

Condutores autuados por dirigir sob influência de álcool: 1

Condutores autuados por recusa ao teste do etilômetro: 2

Pontos de bloqueios: 11

Flagrantes de crime

– 3 Tráficos de entorpecentes;

– 1 posse ilegal de armas;

– 1 violência doméstica (Lei Maria da Penha);

– 1 embriaguez ao volante;

– 1 direção perigosa;

– 3 procurados que foram capturados.

Durante as operações o que mais chamou a atenção foi o carinho das famílias, principalmente das crianças com o trabalho da polícia militar, conforme registros efetuados pelos próprios policiais e familiares que passaram pelos pontos de bloqueios e operação.