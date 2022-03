Operação policial resgata cadela que estava agonizando em bairro de Botucatu

Imagem: Liga do Bem

A Policia Civil de Botucatu registrou nesta sexta-feira, dia 25, mais um caso de maus-tratos contra animais. O fato ocorreu em uma residência no Jardim Monte Mor.

Uma operação foi montada entre Polícia Civil, Vigilância Ambiental em Saúde e ONG Liga do Bem para o resgate de uma cadela que estava agonizando, segundo relata boletim de ocorrência. Isso configura crime de maus-tratos contra animais.

Vídeos postados pela Vereadora Erika Liao na rede social da Liga do Bem mostram o estrado no animal, que não tinha forças para se manter de pé. Participaram dessa operação o Coordenador da VAS, Valdinei Campanucci e o Investigador Faria, que tiveram que arrombar o portão de um imóvel para resgatar o animal.

O cachorro foi resgatado, deverá passar por tratamento e posteriormente será colocado para adoção. A tutora do animal não foi encontrada no imóvel, mas assim que for identificada, responderá por crime maus-tratos contra animais, segundo a Polícia Civil.

O crime de maus-tratos, previsto na lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, vai além da agressão. Ele também abrange atitudes que, muitas vezes, os responsáveis acabam fazendo em casa, como deixar o animal em espaço mínimo, amarrado ou em local insalubre.

Veja o vídeo do resgate

Compartilhe esta notícia