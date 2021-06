Operação policial prende 14 pessoas em Botucatu por ordem judicial

As Forças de Segurança realizaram nesta quinta-feira, doa 24, uma operação conjunta em Botucatu. Denominada “Narcos”, as ações tiveram a participação de policiais militares, policiais civis e guardas municipais do município.

Houve o cumprimento de 18 alvos de mandado judicial de prisão na cidade. Ao todo foram presas 14 pessoas na ação por ordem judicial.

Durante as diligências um casal foi preso por tráfico de entorpecentes, nessa ocorrência um cão policial encontrou drogas no apartamento dos suspeitos. As ações da operação Narcos devem continuar nos próximos dias.