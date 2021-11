Operação policial incinera 480 quilos de cocaína em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu realizou nesta terça-feira, 09, uma grande operação para incinerar drogas em Botucatu. O local da ação não foi divulgado.

A operação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, com a participação dos Policiais Civis das Delegacias de Polícia de Porangaba, Itatinga e DIG de Botucatu. Foram incinerados 450 tijolos de drogas, totalizando 480 kg de Cocaína.

A droga foi apreendida durante as diligências Policiais realizadas na região de Botucatu. A Polícia Rodoviária fez uma grande apreensão na Rodovia Castelo Branco nos últimos dias.

“Essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil e demais Forças de Segurança no combate ao tráfico de drogas e crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu. A incineração foi precedida de Autorização Judicial, com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da Vigilância Sanitária”, disse o Delegado Seccional de Polícia, Lourenço Talamonte Neto.

Compartilhe esta notícia