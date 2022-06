Operação policial flagra grande quantidade de drogas em conjunto habitacional de Botucatu; três homens são presos

A Polícia Civil de Botucatu divulgou nesta quarta-feira, dia 08, uma operação policial no conjunto habitacional Cachoeirinha, zona leste do município. Por lá foi constatado um caso de tráfico de droga/associação para o tráfico.

A ação foi realizada através dos Policiais Civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu – DISE, com comando do Delegado Paulo Buchignani, tendo a finalidade de combater o tráfico de drogas. A operação teve o apoio da Guarda Municipal.

Durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, os investigadores prenderam três homens dentro do conjunto. Diz boletim de ocorrência que com eles foram apreendidos as seguintes quantidades de entorpecentes:

-2 quilos de crack

-120 gramas de cocaína granel

-18 papelotes de cocaína já prontos para a venda direta aos usuários

-1 vidro de líquido transparente, provavelmente se tratando de éter

-1 porção a granel de pó amarelado, talvez se tratando de cafeína

Também foi apreendido o valor R$ 580,00. Segundo a Polícia, dinheiro oriundo do tráfico.

A droga e os homens detidos foram levados para a Polícia Civil e após foram encaminhados à Cadeia Pública de Itatinga, onde permanecem à disposição da Justiça.













