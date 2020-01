Operação policial fiscaliza carros com volume de som acima do permitido em Botucatu

Polícia Militar e Guarda Municipal realizaram neste final de semana mais uma operação para combater a perturbação do sossego público em Botucatu. A chamada Operação Saturação ocorreu nas noites de sexta-feira (10) e sábado (11).

Blitz foram montadas em vários pontos onde há a aglomeração de jovens com o consumo de bebidas alcoólicas. Os trabalhos no começo da noite se estendiam até a madrugada do dia seguinte.

Os pontos verificados foram os seguintes:

-Área Central

-Praça Cohab I

-Avenida Vital Brasil e Praça Raul de Barros (ao lado da Casa dos Meninos)

-Bairros Jardim Brasil e Vila Maria

-Praça Izaltino Pereira

-Bairro Plaza Martin.

A operação também fiscalizou veículos com volume de som acima do permitido, a chamada perturbação do sossego público. Há muitas reclamações de moradores desses locais vistoriados.

Outras infrações de trânsito em praças, bares, vias públicas ou próximos de locais com grandes aglomerações de pessoas também foram altos. Os resultados dessas ações foram:

-84 pessoas abordadas;

-33 carros vistoriados;

-14 motocicletas vistoriadas;

-47 condutores fiscalizados;

-24 autos de infrações de trânsito confeccionados;

-03 veículos 4 rodas apreendidos;

-01 estabelecimento comercial vistoriado;

-01 pessoa presa por tráfico de drogas.