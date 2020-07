Operação policial em São Manuel prende duas pessoas com armas, dinheiro e drogas

A Polícia Militar registrou neste sábado, dia 25, um caso de tráfico de drogas em São Manuel. Em uma Operação Integrada com as Forças de Segurança e Canil Setorial de Botucatu, houve o cumprimento e mandado de busca e apreensão.

Foram averiguados três locais, sendo um na Rua Atilio Incocente (residência) e dois na Rua XV de Novembro (residência e loja de auto peças). No primeiro local foi preso um indivíduo com drogas e dinheiro, diz boletim de ocorrência.

No segundo e terceiro locais, houve a prisão de um indivíduo com drogas, veículos e arma (pistola 380), de acordo com o relatório policial. Ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São Manuel.