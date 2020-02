Operação Policial com o Detran fiscaliza condutores e veículos em Botucatu

Na noite desta sábado, 01, foi realizada mais uma operação Direção Segura em Botucatu. Atividade organizada pelo Detran, com operação da Polícia Militar e apoio da Guarda Municipal e Polícia Civil, comandos foram realizados em diversos pontos da cidade.

As ações ocorreram nos Bairros Lavapés (Avenida Itália) e Jardim Bom Pastor (Avenida Vital Brasil), com pontos de bloqueios coordenados. Foram desempenhadas as atividades preventivas de orientação, fiscalização dos veículos e testes de alcoolemia nos condutores que aceitaram a realização.

Os locais da operação demandam presença constante de ações preventivas, principalmente por serem palco de diversos acidentes de trânsito e infrações penais relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro.

O objetivo era coibir a condução de veículos automotores sob uso de álcool. Para atingir a finalidade, executou atividades de orientação no trânsito e fiscalização dos condutores. O resultado da operação foi o seguinte:

.182 abordagens de pré-teste pelo DETRAN;

. 32 carros vistoriados;

. 08 motocicletas vistoriadas;

. 16 autos de infrações de trânsito confeccionados;

. 04 motocicletas removidas ao pátio;

. 09 CNH recolhidas;

. 02 documentos de veículos recolhidos;

. 04 testes de alcoolemia realizados pela PM.