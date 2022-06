Operação ‘Luz na Infância’ contra pornografia infantil cumpre mandados em Botucatu e região

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A nona fase da operação “Luz na Infância”, de combate à pornografia infantil, fez nesta quinta-feira (30) duas apreensões em cidades do centro-oeste paulista entre os 163 mandados expedidos para serem cumpridos em 13 estados e seis países.

Segundo a Polícia Civil, um dos mandados foi cumprido em Bauru (SP), onde um computador e um aparelho celular foram apreendidos e enviado para perícia. O dono do equipamento, morador na região do Altos da Cidade, estava no local, mas não foi preso.

Já em Botucatu, houve o cumprimento de um mandado de busca de apreensão em uma residência. De acordo com o polícia, um celular foi apreendido para perícia para comprovar ou não o crime de pornografia infantil.

Além Bauru e Botucatu, participam da “Operação Luz na Infância” agentes da Polícia Civil de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Balanços das fases anteriores da Operação Luz na Infância

Luz na Infância 1: Realizada em 20 de outubro de 2017, cumpriu 157 mandados de busca e apreensão. Foram presas 108 pessoas.

Luz na Infância 2: Realizada em 17 de maio de 2018, cumpriu 579 mandados de busca e apreensão. Foram presas 251 pessoas.

Luz na Infância 3: Realizada em 22 de novembro de 2018, cumpriu 110 mandados de busca e apreensão no Brasil e na Argentina. Foram presas 46 pessoas pela Polícia Civil.

Luz na Infância 4: Realizada em 28 de março de 2019, cumpriu 266 mandados de busca e apreensão. Foram presas 141 pessoas.

Luz na Infância 5: Realizada em 04 de setembro de 2019, cumpriu 105 mandados de busca e apreensão. Foram presas 51 pessoas. Além do Brasil, a operação foi realizada nos Estados Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile.

Luz na Infância 6: Realizada em 18 de fevereiro de 2020, cumpriu 112 mandados de busca e apreensão e prendeu em flagrante 43 pessoas no Brasil e quatro no exterior.

Luz na Infância 7: Realizada em 6 de novembro de 2020, cumpriu 189 mandados de busca e apreensão e prendeu em flagrante 74 pessoas no Brasil e 35 no exterior.

Luz na Infância 8: Realizada em 9 de junho de 2021, cumpriu 189 mandados de busca e apreensão e prendeu 73 pessoas em flagrante.

