Operação Itatinga Segura da Polícia Civil faz bloqueios em vias públicas e fiscalização em depósitos de recicláveis

A Polícia Civil de Itatinga realizou nesta quarta-feira, dia 25, a operação Itatinga Segura, durante a qual, foram fiscalizados depósitos que trabalham com a compra e reciclagem de materiais. O objetivo foi coibir a receptação e o furto de fios, transformadores e baterias.

Este trabalho, junto com a troca de informações com o Setor de Inteligência da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu, proporcionou a queda nos crimes desta natureza, além da identificação de autores de furtos destes materiais no município, segundo a Polícia Civil.

No período da tarde, os Policiais Civis realizaram bloqueios nas principais vias de acesso ao município, com a finalidade de prevenir crimes. Os policiais utilizaram pela primeira vez o sistema de identificação de apicultores, que desenvolvido pela Associação de Apicultores de Itatinga, com a finalidade de subsidiar o trabalho policial para a prevenção de furtos de melgueiras e invasões de propriedades rurais de nosso município.

A operação contou com a participação de dois novos policiais civis, que foram destacados pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu para atuar no município de Itatinga. Durante os trabalhos, ambos puderam colocar em prática o que aprenderam na Academia da Polícia Civil de São Paulo.