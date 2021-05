Operação das Forças Policiais intensifica patrulhamento no Rio Bonito, Mina e Porto Said

As Força de Segurança realizaram nesta quinta-feira, dia 27, uma ação de patrulhamento no Rio Bonito. A operação começou no final da tarde e se desenvolveu até o início da noite.

Houve intensificação no patrulhamento não apenas no balneário do Rio Bonito, mas também Porto Said e Mina. Os locais são alvos de furtos, especialmente tendo os rancheiros como vítimas.

Também aos finais de semana essas localidades às margens do Rio Tietê costumam registrar grandes aglomerações. A operação de hoje foi conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, contando com o apoio da Força Tática, GAPE e GEPOM.