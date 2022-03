Operação da Polícia Civil flagra abate ilegal de bovinos em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu registrou nesta terça-feira, dia 22, em Botucatu uma ação contra o abate ilegal de bovinos. O fato ocorreu na estrada Elias Alves, região do Bairro Alto.

A equipe do GIAR (Grupo de Investigação em Área Rural) com os policiais Marcos, Faria e Jorge esteve na ação. Após denúncia anônima via fone, o Grupo de Investigação em Área Rural se deslocou até um sítio onde estava ocorrendo abate irregular de um bovino.

Segundo a denúncia, a carne seria comercializada para uma outra pessoa. Uma equipe da Guarda Civil Municipal esteve na ação para apoio. Segundo boletim de ocorrência, o dono da propriedade confirmou a denúncia e que teria contratado um terceiro para executar os trabalhos.

No local do abate, os policiais encontraram o bovino já abatido, dependurado para corte e já sem as vísceras e com o couro removido. Diante dos fatos, foi acionada equipe da Polícia Científica e da Vigilância Sanitária que constataram a irregularidade.

O abate foi realizado em local inapropriado e sem os procedimentos de higiene necessários. A carne foi encaminhada para o devido descarte, por ser imprópria para o consumo. As partes foram apresentadas no plantão policial para as providências cabíveis.

Foram apreendidos um machado, uma serra e um balanção, itens que foram utilizados no abate do animal. Haverá a partir de agora um inquérito policial para apurar as condutas do caso.

