Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha que roubou 349 cabeças de gado em Itatinga

O Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da Polícia Civil desarticulou nesta quarta-feira, 23, em Taquarituba, a quadrilha responsável pelo roubo de 349 cabeças de gado no dia 13/09/2021 em uma fazenda localizada na região da balsa no município de Itatinga.

Durante a ação na oportunidade, os criminosos fortemente armados, renderam o caseiro e outros funcionários terceirizados, levando 349 cabeças de gado, além de duas camionetes e quadriciclos que foram localizadas após algum tempo em estradas da região.

Após tomar conhecimento dos fatos, os Policiais Civis especializados em crimes rurais iniciaram as investigações, identificando todas as pessoas envolvidas no roubo, desde as mulheres que forneceram suas contas para a movimentação financeira da quadrilha, até os homens que planejaram e executaram a ação delituosas.

Após a conclusão do inquérito policial, o Delegado de Polícia titular do município de Itatinga, Antenor de Jesus Zeque, indiciou todos os envolvidos pelas práticas dos crimes de associação criminosa e roubo. Ele representou também pela prisão de três homens envolvidos diretamente na ação criminosa.

Os Policiais Civis do Giar, em conjunto com os Policiais Civis do SIG de Taquarituba, cumpriram nesta madrugada os três mandados de prisão preventivas expedidos pelo Poder Judiciário contra três homens, moradores do município de Taquarituba e ligados diretamente ao crime.

“A Polícia Civil agradece a população que forneceu informações que levaram à identificação dos autores e a desarticulação da quadrilha que agora, desarticulada e presa, responderá judicialmente por seus atos”, diz comunicado.







