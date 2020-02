Operação da Polícia Civil apreende 7 kg de cocaína pura e 2 kg de crack em Botucatu

A Polícia Civil fez na tarde dessa sexta-feira, 21, uma grande apreensão de drogas em Botucatu. Foi desencadeada ‘Operação Carnaval’ entre a Seccional de Polícia e DISE (Delegacia de Investigação sobre Entorpecente).

Foram apreendidos 7kg de cocaína pura e 2 kg de crack. Com essa quantia, seria possível confeccionar mais de 50 mil porções dessas drogas.

Com essa operação, as chamadas biqueiras de Botucatu e região ficaram desabastecidas no Carnaval. Uma pessoa foi presa, moradora da Vila Maria, que guardava o entorpecente em sua residência.

“Agora nós vamos trabalhar para tentar responsabilizar outros eventuais envolvidos. Quero citar que na investigação e operação trabalharam os investigadores Basseto, Valmir, Alexandre, Margarete, João e Emerson, além do escrivão Bruno”, disse ao Acontece Botucatu o Delegado da DISE, Paulo Buchignani, que comandou a operação.

O inquérito será presidido pelo Delegado Dr. Marcos Mores. A operação contou com o apoio do Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte.