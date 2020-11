Operação da DISE e SIG apreende mais de 40 quilos de droga em Botucatu e São Manuel

Policiais Civis da Dise de Botucatu prenderam nesta quarta-feira, 25, em flagrante delito por tráfico de drogas, um homem de 26 anos em Rubião Júnior. Ele transportava 10 quilos de maconha e em sua casa havia mais aproximadamente 2 quilos de cocaína.

Apuraram os Policiais, através das investigações feitas, que ele teria pego a droga em uma casa na cidade de São Manuel. A partir o Delegado da Dise, Paulo Buchignani, acionou o Delegado do Sig de São Manoel, Dr. Carlos Julião e uma grande operação policial foi montada, com a participação das duas delegacias, Dise de Botucatu e SIG de São Manoel, com o apoio do Delegado Seccional.

Mais 33 quilos de maconha foram localizados naquela casa em São Manuel, onde mais um elemento de 22 anos, foi preso em flagrante delito.

Participaram da operação, os Delegados Paulo Buchignani, Carlos Julião, Marcos Morés e o Delegado Seccional Lourenço Talamonte Neto, além dos Policiais Bassetto, Alexandre, João, Rafael, Emerson, Valmir, Sheila, Bruno, estagiários Otávio e Suellen, bem como os investigadores do SIG de São Manoel.