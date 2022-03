Operação constata irregularidades em transporte de trabalhadores rurais em Itatinga

O Grupo de Investigação em Área Rural (GIAR II) da Polícia Civil realizou na tarde desta terça feira, dia 08, uma operação conjunta com a Artesp, com a finalidade de fiscalizar as condições e documentação dos veículos utilizados no transporte dos trabalhadores rurais do município.

A operação contou com apoio operacional da PM, GCM e Demutran. Durante os trabalhos os policiais e fiscais da Artesp abordaram 17 ônibus, que trafegavam pela rodovia José Sab. Segundo a Polícia, em 8 deles foram constatadas irregularidades.

Alguns veículos estavam em péssimo estado de conservação, além de desempenharem atividades de fretamento sem a autorização da Artesp. Após autuados, foram recolhidos ao pátio de veículos de Botucatu.

A operação “caminho da roça” foi planejada pela Polícia Civil após análise de vários boletins de ocorrência de acidentes de trânsito e um incêndio envolvendo ônibus de transporte de trabalhadores rurais no município de Itatinga.

“O objetivo da operação, foi alcançado, pois tirou de circulação veículos sem a devida autorização legal para fretamento e alguns veículos que estavam em péssimas condições de conservação e que colocavam em risco a vida dos trabalhadores transportados, dos condutores e da população”, disse comunicado da Polícia Civil.

