Operação conjunta localiza produtos furtados de creche e prende acusado por tráfico em Itatinga

Uma operação conjunta realizada nesta segunda-feira, 09, entre Polícia Civil GCM e PM de Itatinga, recuperou televisores furtados e prendeu pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes no município.

A Polícia Civil esclareceu um furto ocorrido na creche do bairro CDHU Mario Covas. Este crime ocorreu na madrugada do último sábado. Foram levados 3 televisores, sendo que após a oitiva dos autores, ficou provado que um televisor foi vendido a um comerciante e outro foi entregue como pagamento de uma dívida de drogas a um homem que já era alvo da equipe de investigação pela prática de tráfico de entorpecentes no mesmo bairro.

De posse das informações colhidas durante as investigações, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário pela concessão de mandado de busca e apreensão na residência do traficante receptador da televisão furtada da creche municipal, sendo que durante seu cumprimento, foram encontrados, além do televisor, grande quantidade de entorpecentes que seriam comercializados durante o dia no ponto de tráfico.

Após a prisão dos envolvidos, os mesmos foram apresentados perante a autoridade policial que ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico entorpecentes, encaminhando os presos às cadeias públicas de Itatinga e Cesário Lange.

“Destacamos por fim, que a operação só alcançou os objetivos almejados, graças à troca de informações e integração existentes entre os órgãos de segurança do município de Itatinga”, diz comunicado da Polícia Civil de Itatinga.