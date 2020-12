Operação conjunta apreende dinheiro, armas e drogas na Vila Nogueira

Foi realizada nesta segunda-feira, 21, uma operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar em Botucatu. A ação ocorreu visando o combate ao tráfico de drogas, ocasião em que as equipes da Polícia Civil, comandadas pelos Delegados de Polícia Dr. Paulo e Dr. Julião e Polícia Militar, comandadas pelo Capitão PM Mariotto, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de um casal na Vila Nogueira.

No local foram localizados R$ 5.447,00 em dinheiro, munições de vários calibres, uma garrucha, notebook, aproximadamente 237 (duzentos e trinta e sete) gramas de cocaína, duas balanças de precisão, com resquícios de pó branco (cocaína), caderno de anotações, um revólver calibre 38, municiado com cinco cartuchos intactos, numeração suprimida.

A casa dos indiciados é de difícil acesso, muros altos, assobradada, com câmeras de vigilância. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante aos indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de armas de fogo.

Eles foram levados à DISE para lavratura do auto de prisão em flagrante delito e, após, serão conduzidos às Cadeias Públicas da região.