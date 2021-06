Ônibus derruba abrigo de passageiros na Emílio Cani em Botucatu

Polícia Militar e Defesa Civil registraram na manhã deste domingo, dia 27, um acidente na região da Vila Assumpção, em Botucatu. Um ônibus do transporte coletivo do município derrubou um abrigo para passageiros na Rua Emílo Cani.

A estrutura do abrigo foi ao chão com o impacto e ficou totalmente destruída. Por sorte ninguém ficou ferido no incidente, segundo a Defesa Civil, que esteve no local para isolar a área.

A ocorrência foi acompanhada por equipes da Semutran, Defesa Civil e Polícia Militar. Segundo foi apurado, o motorista do coletivo disse que ao sair do local, enroscou a lateral do veículo na estrutura, derrubando-a na sequência.