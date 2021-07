Ônibus de transporte rural é destruído pelo fogo em Itatinga

Susto em Itatinga

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste sábado, dia 10, para atender uma ocorrência de incêndio em Itatinga. Um ônibus, que é usado para o transporte de trabalhadores rurais, foi consumido pelo fogo na Rua Renato Lopes de Oliveira.

De acordo com informações dos Bombeiros de Itatinga, as chamas estavam se alastrando para uma residência na via, quando a viatura chegou no local, momentos depois de ser acionada. Apesar disso, não houve vítimas.

O combate ao fogo demorou aproximadamente 25 minutos, com o Soldado Villar e os Bombeiros Municipais Gerônimo e Moreira.

De acordo com uma testemunha, o veículo apresentou problemas elétricos, tendo forçado o rendimento do motor na subida de uma via, momento em que apresentou os problemas e se iniciou o incêndio. Porém, as causas ainda serão investigadas posteriormente.