Ônibus com trabalhadores rurais bate na traseira de caminhão na Marechal Rondon

Fotos: Acontece Botucatu

Equipes da concessionária Rodovias do Tietê e SAMU de Botucatu e Areiópolis registraram um acidente envolvendo um ônibus de transporte de trabalhadores rurais e um caminhão.

Segundo as informações, o ônibus seguia no sentido São Manuel – Botucatu, e pouco antes de chegar no pedágio, colidiu na traseira de um caminhão que seguia no mesmo sentido.

24 passageiros do ônibus ficaram feridos. Doze deles receberam atendimento no local e foram liberados, o restante foi levado ao Hospital das Clínicas de Botucatu. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil.