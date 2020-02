Ônibus cai em cratera aberta na Rondon em Botucatu; uma pessoa morreu

A Polícia Rodoviária está atendendo neste momento um acidente da no KM 258 da Marechal Rondon em Botucatu. Segundo as primeiras informações, um ônibus de passageiros perdeu o controle e caiu na cratera aberta entre Botucatu e São Manuel após a chuva do dia 10.

Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, o ônibus teve um problema mecânico, mas seguiu viagem. Logo depois o veículo perdeu o freio, invadiu o trecho sinalizado e caiu na cratera. O veículo tem placa de Bauru.

O motorista do ônibus morreu no acidente, segundo as primeiras informações, mas ele não foi identificado ainda. No momento Polícia Rodoviária e Rodovias do Tietê estão no local.

Nesse trecho da pista a um desvio que foi aberto na semana retrasada. O Acontece acompanha e traz mais informações em breve.

Veja imagens enviadas para o Acontece Botucatu