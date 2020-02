Ônibus atinge poste na rua Curuzu em Botucatu

A Polícia Militar registrou na madrugada desta segunda-feira, 03, um acidente envolvendo um veículo do transporte coletivo na área central de Botucatu. Segundo informações, um micro-ônibus da empresa Stadtbus se chocou contra um poste na rua Curuzu.

O poste ficou destruído e prejudicou o fornecimento de energia nessa região. Segundo uma testemunha, o veículo do transporte coletivo perdeu o controle após ser fechado por um outro carro na via.

Não há relato de feridos no acidente e a Polícia deve investigar as causas. Logo nas primeiras horas desta manhã equipes da CPFL foram até o local para os procedimentos de troca do poste e restabelecimento na energia.