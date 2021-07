Oito pessoas são flagradas descumprindo quarentena de Covid no fim de semana em Botucatu

Desde o início do agravamento da pandemia em Botucatu, as equipes da Guarda Municipal têm percorrido as casas de pessoas que testaram positivo ou aguardam resultado para Covid-19 no município. Neste final de semana os guardas flagraram 8 pessoas fora das casas, o seja, descumprindo a quarentena obrigatória.

A informação foi prestada na manhã desta segunda-feira, dia 12, pelo Comandante da Guarda Municipal, Leandro Destro, em entrevista à Rádio Criativa FM. Ele também citou o grande número de eventos com aglomeração de pessoas durante o fim de semana em várias partes da cidade.

Mais de 150 pessoas estão em quarentena obrigatória no município neste momento. Até o momento Botucatu registrou quase 17 mil casos positivos da doença. No total, desde o início da pandemia, 272 pessoas morreram.