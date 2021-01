O que fazer se você for vítima de crime eletrônico? Confira orientações da Polícia Civil

Cada vez mais audaciosos, os estelionatários se reinventam a cada dia e os crimes eletrônicos estão fazendo mais vítimas em Botucatu e região.

Para se ter uma ideia, nos primeiros quinze dias do ano a delegacia da Polícia Civil de Botucatu de Botucatu, que fica na área central da cidade, registrou pelo menos um boletim de ocorrência por dia sobre golpes pela internet conhecido como golpe do Olx ou golpe do Facebook.

Pensado nisso, a Polícia Civil desenvolveu um material para prevenção ou mesmo com informações importantes sobre como proceder se você foi vítima. Confira no link abaixo.

O que fazer se você for vítima de crime eletrônico.