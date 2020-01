Número de mortes no trânsito em Botucatu aumentou 43% em 2019

Botucatu registrou em 2019 um total 20 mortes no trânsito entre janeiro e dezembro. O dado foi divulgado pelo Governo de São Paulo no balanço anual do Infosiga SP, sistema de dados gerido pelo programa Respeito à Vida que traz mensalmente estatísticas sobre acidentes de trânsito.

O resultado representa um acréscimo de 43% de acidentes fatais, comparado com os números de 2018, quando foram 14 mortes, de janeiro a dezembro daquele ano.

Vale ressaltar que foram 11 mortes nas estradas e 9 mortes nas ruas do município. Um detalhe interessante é que o sábado foi o dia da semana mais mortal no trânsito. (Veja tabela abaixo com as estatísticas)

A maior parte das mortes envolveu vítimas de outras cidades que estavam por aqui de passagem. Para fins estatísticos não importa se os veículos envolvidos eram ou não de Botucatu, mas sim se ocorreu dentro dos limites do município.

O Acontece Botucatu teve acesso aos números e estatísticas dessas mortes. Confira abaixo uma tabulação completa dos acidentes mortais em 2019 e anos anteriores.

Dados das mortes em 2019

Mortes em rodovias: 11

Mortes em vias municipais: 09

Detalhando os óbitos 2019:

Dia com mais mortes: sábado

Modal com mais óbitos: carros e motos

Faixa etária com mais óbitos: 50 a 54 anos

Local do óbito: 70 % hospital

Turno do acidente: tarde (12h às 18h)

Sexo da vítima: 70% masculino

Do total de 20 óbitos:

06 óbitos foram na Rod. Marechal Rondon – entroncamento com a Gastão, altura do Sesi e Serra.

04 óbitos Rodovia João Hipolito Martins (Castelinho)

01 óbito Gastão dal Farra (trecho Rodovias do Tietê)

Comparativo mortes totais Botucatu nos últimos anos

2015: 32 óbitos

2016: 33 óbitos

2017: 13 óbitos

2018: 14 óbitos – Botucatu foi neste ano destaque internacional na redução de mortes: http://www.togetherforsaferroads.org/wp-content/uploads/2018/06/TSR-2017-Annual-Report-for-web.pdf)

2019: 20 óbitos

Analisando os dados entre 2015 e 2019:

Dias com mais óbitos: sábados e domingos (por isso o reforço na fiscalização nesses dias)

Faixa etária com mais mortes: 18 a 24 anos

76 % dos óbitos – sexo masculino

Ano começou mal

2020 ainda não tem dados computados pelo Infosiga, mas Botucatu já acumula duas mortes. Trata-se do acidente registrado na Serra de Botucatu na manhã desta quinta-feira, dia 23, quando duas pessoas não resistiram aos ferimentos após uma carreta carregada com toras de madeira tombar na via.

Em todo o Estado, houve 5.433 fatalidades em ruas e rodovias, queda de 0,6% na comparação com 2018 e menor índice desde o início da série histórica do Infosiga SP, em 2015. No mesmo período, foram registrados 143 mil acidentes com vítimas.