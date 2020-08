Imagens obtidas pelo Acontece Botucatu mostram mais um confronto na área central de Botucatu durante os ataques criminosos nesta quinta-feira, 30.

O fato ocorreu na Rua Rangel Pestana, região central da cidade. Na imagem 4 policiais da ROTA conseguem parar um Comboio de carros blindados dos assaltantes e trocam tiro com os bandidos por 7 minutos. A quadrilha estava armada com diversos calibres, inclusive .50, munição antiaérea (veja fotos depois do vídeo).

Veja o vídeo: