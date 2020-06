Novo Comandante do 12º Batalhão da PM apresenta plano de comando para autoridades

Na manhã desta terça-feira, 09, o Comandante 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel PM José Semensati Júnior, recebeu na sede do Batalhão diversas autoridades da cidade de Botucatu.

Nesta oportunidade o Comandante fez uma prévia sobre o Plano de Comando que pretende implantar na região de Botucatu, bem como fez a apresentação do Subcomandante Major PM Fábio Zanata Pazim; do Coordenador Operacional, Major PM Alexander Cagliari Machado; do Comandante da 1ª Cia PM, Capitão Anderson Willian Mariotto; do Chefe da Seção de Polícia Judiciaria Militar e Disciplina, Cap PM Fabiano Leon de Oliveira Thomassian e do Comandante da 3ª Cia PM, Cap PM Marcelo Alves de Almeida.

Finalizou fazendo a apresentação de um vídeo sobre a Escolinha da PM, implantado nas cidades de Avaré e Jaú. A missão é trazer crianças semanalmente para dentro do Batalhão para terem aulas com instrutores qualificados sobre cidadania e civismo, bem como para participarem do hasteamento do pavilhão nacional e gincana recreativa.

O evento finalizou com o pronunciamento das autoridades presentes, com votos de sucesso a toda equipe da Polícia Militar.

Relação das Autoridades presentes:

Prefeito – Mario Eduardo Pardini Affonseca

Secretário de Segurança – Marcelo Emílio de Oliveira

Fórum – Dra. Juíza de Direito Cristina Escher

Alesp – Deputado Fernando Henrique Cury

Presidente da Câmara – Ednei Lázaro da Costa Carreira

Ministério Público – Dra. Cláudia Rodrigues Caldas Lourenção

OAB – Presidente – Dr. Nuno Augusto Pereira Garcia

Polícia Federal

Dr. Enio Bianospino (Delegado Chefe da PF de Bauru)

Dr. Rafael Bobra Arakaki

UNESP

Prof. Dr. André Luis Balbi – Superintendente do HCFMB

Prof. Dr. Pasqual Barreti – Médico – responsável pelo setor de hemodiálise do HCFMB

Sr. Rubens de Almeida – Alemão – Diretor Casa de Apoio

Polícia Civil

Dr. Lourenço Talamonte Netto – Seccional

Dr. Celso Olindo DIG

Conseg – Sr. Clóvis de Almeida Martins.

GCM – Cmt Leandro Carreira Destro

Veterano- Subtenente PM Laudo Gomes da Silva

Importante ressaltar que o evento transcorreu respeitando o uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento entre as pessoas e as demais recomendações do Ministério da Saúde.