Mulheres são presas com quase 22 quilos de maconha na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou na terça-feira, 24, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Avaré. Durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, policiais do TOR fizeram uma abordagem de um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã-MS a São Paulo.

Em entrevistas com todos os passageiros, as mulheres que estavam acomodadas nas poltronas 09 e 10 despertaram a atenção da Equipe do TOR para uma busca minuciosa em suas bagagens. Segundo boletim de ocorrência, elas apresentaram versões contraditórias sobre a viagem que faziam.

Ao serem realizadas as buscas nos pertences das referidas passageiras, foram localizadas em duas malas 20 tijolos de maconha. Segundo o TOR, a droga totalizou 21,7kg.

Indagadas, informaram que buscaram a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, para levar até o município de Tatuí, região da Castelo branco. Lá elas se encontrariam com uma pessoa na rodoviária e receberiam R$ 2.000,00 pelo “serviço”.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito às duas mulheres, pelo crime de tráfico Internacional de drogas. A ocorrência foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Federal de Bauru para o registro do flagrante.

As duas mulheres foram encaminhadas à Cadeia pública feminina de Pirajuí. Elas aguardam pela audiência de custódia.