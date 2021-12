Mulher tem carro atingido enquanto era atendida no pronto socorro em Botucatu

Um acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira, dia 29, na região da Cecap. O ocorrência envolveu um veículo GM Classic que estava estacionado na rua Emílio Cani, lateral da Unimed II.

Segundo informações da vítima, ela estacionou na via para buscar atendimento no Pronto Socorro com seu marido e ao retornar, encontrou seu veículo destruído. De acordo com testemunhas, um VW UP colidiu com o veículo e o condutor não ficou no local.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. Não há informações do paradeiro do condutor do veículo que causou o acidente e a família busca informações para o ressarcimento.

