Mulher morre soterrada durante trabalho com escavadeira em Anhembi

Foto: reprodução/facebook

A Polícia Civil de Anhembi registrou um boletim de ocorrência de morte acidental, nesta sexta-feira, 27. Segundo o BO, Luana Cristina Moraes Gonçalves, de 28 anos, de Botucatu, morreu após ser soterrada em um local onde trabalhava com uma máquina escavadeira, na zona rural de Anhembi.

De acordo com relato de testemunhas, a máquina conduzida por Luana apresentou problemas e ela teria saído da cabine para dar manutenção no motor, quando um paredão de terra desabou sobre ela, soterrando a vítima e a maquina escavadeira.

As pessoas que estavam no local tentaram socorrê-la, mas quando foi resgatada, a mulher já estava sem vida, diz boletim. O sepultamento está marcado para às 16h00 do sábado, dia 28 de maio, no cemitério Jardim em Botucatu. Luana deixa o marido e uma filha.

