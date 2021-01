Mulher morre em acidente no viaduto do Jardim Paraíso em Botucatu

Equipes dos Bombeiros, SAMU e Polícia Militar registraram um acidente fatal no final da tarde desta quarta-feira, 06, em Botucatu. O acidente aconteceu no novo viaduto que liga as regiões norte e leste da cidade.

Segundo informações obtidas pelo Acontece Botucatu, a motorista, de 41 anos, que não teve a identidade divulgada, perdeu o controle de um Honda Fit e atingiu o guard-rail, na pista de chegada ao Jardim Paraíso.

Com o impacto ela foi lançada pela janela do carro contra a estrutura metálica e morreu no local. A Polícia Científica irá periciar o local para iniciar as investigações que irão apontar as causas do acidente.

O Acontece acompanha o caso.