Mulher morre atropelada na Marechal Rondon em Botucatu

Polícia Rodoviária e Concessionária Rodovias do Tietê registraram um atropelamento fatal na noite desta sexta-feira, 03. O acidente aconteceu por volta das 20 horas, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 232 + 400 metros, perto da Serra de Botucatu.

Segundo as informações passadas ao Acontece Botucatu, uma mulher estava na pista quando foi atingida por um veículo no sentido Botucatu. O acidente ocorreu perto do bairro Santo Antônio de Sorocaba.

A vítima é Vanessa Aparecida de Oliveira, de 39 anos. Ela foi prontamente reconhecida pelos moradores locais, relata boletim de ocorrência. O esposo da vítima esteve no local para reconhecer o corpo, de acordo com a Polícia.

A Polícia Científica compareceu no local para colher as primeiras informações periciais. O caso será investigado pela polícia civil.

Três atropelamentos em menos de uma semana

Em menos de uma semana esse é o terceiro atropelamento com vítima fatal em Botucatu. Na última segunda-feira, 31, uma mulher morreu na Avenida Santana ao ser atropelada por uma moto. Dois dias depois, uma outra mulher foi atingida por um veículo sem freio na Conde de Serra Negra, morrendo no local.

Também nesta semana um ciclista morreu ao ser atingido por carro e caminhão na Rondon em São Manuel. A Polícia investiga todos os casos.

